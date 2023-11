Un champion du monde choqué par Deschamps

Jean de Teyssière

Aimé Jacquet était de retour à Clairefontaine ce mercredi. Si l'ancien sélectionneur des Bleus, qui a mené l'équipe de France vers sa première étoile en 1998 face au Brésil, y est toujours le bienvenu, il était présent au château afin de fêter les 50 ans de la formation française. Il en a profité pour donner son avis sur l'équipe de France, tout en louant le travail de Didier Deschamps à la tête des Bleus depuis maintenant plus de onze ans.

On se souvient tous de l'accolade entre Aimé Jacquet, sélectionneur des Bleus entre 1993 et 1998, et Didier Deschamps, lors d'un France-USA en 2018, qui faisait office de dernière répétition avant la Coupe du monde en Russie. Comme un passage de témoin entre les deux hommes, puisque quelques semaines plus tard, l'équipe de France d'Antoine Griezmann et Kylian Mbappé soulevèrent la deuxième Coupe du monde de l'histoire des Bleus. Aujourd'hui âgé de 81 ans, Aimé Jacquet est rare dans ses apparitions et ses propos, ce qui amplifie leur portée.

«Clairefontaine est indestructible et notre football s'appuie dessus»

Interrogé par Le Parisien , Aimé Jacquet explique être ému de retrouver Clairefontaine : « J’étais tellement ému et tourné vers le passé, ce qui n’est jamais mon cas ! J’aime me projeter, regarder vers l’avant mais aujourd’hui je me suis souvenu de toutes ces personnes qui ont magnifiquement fait bénéficier de leur savoir à cette belle maison. Elle est indestructible et notre football s’appuie dessus. Nous, les Français, avons une grande tendance à nous dénigrer alors que nous avons reçu ici, à Clairefontaine, tous les pays du monde pour leur montrer notre savoir-faire et le partager au plus grand nombre. »

«Ce que fait Didier Deschamps à la tête de nos Bleus, c’est extraordinaire !»