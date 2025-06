Une star du Real Madrid a recalé l’équipe de France

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ancien sélectionneur de l'équipe de France (2004-2010), Raymond Domenech est revenu sur le dossier Gonzalo Higuain. Alors au Real Madrid, le joueur né à Brest dans le Finistère avait été contacté pour rejoindre les Bleus. Mais au fond de lui, l'attaquant n'a jamais songé à opter pour la sélection tricolore.

« C’était surtout son père qui discutait pour lui. Je me demandais ce qu’il voulait. Et comme il n’était pas encore en sélection argentine, il s’est servi de nous pour dire : « Je vais aller avec l’équipe de France, sélectionnez-moi ». Je m’en suis rendu compte de ça très vite lorsque j’ai discuté avec son père » a confié Domenech.

Domenech est allé jusqu'au bout

L’ancien sélectionneur de l’équipe de France a, malgré tout, provoqué le destin en le convoquant. « Donc à un moment, je me suis dit qu’on allait les obliger pour avoir une réponse, une vraie réponse. En le sélectionnant il était obligé de dire « je viens » ou « je ne viens pas ». Il a reçu la convocation et c’est à ce moment-là qu’il m’a dit non. Ensuite, ça s’est très vite enchaîné pour lui » a-t-il lâché sur le plateau de L’Equipe du Soir.