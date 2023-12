Une star dit adieu à l’équipe de France, il se lâche

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Après la Coupe du monde, de nombreux tauliers ont décidé de tourner la page équipe de France. C'est notamment le cas de Raphaël Varane, présent en sélection depuis 2013. Le défenseur avait évoqué une lassitude mentale pour justifier sa décision. Une annonce acceptée par le vestiaire tricolore, notamment par Kingsley Coman, membre du Bayern Munich.

La Coupe du monde au Qatar a marqué la fin d'une époque en équipe de France. De nombreux joueurs avaient annoncé leur retraite internationale à l'issue de la compétition comme Hugo Lloris ou encore Raphaël Varane. A 29 ans, le défenseur de Manchester United disait stop après neuf ans de bons et loyaux services. Il avait justifié sa décision.

« J’ai tout donné »

« J’ai tout donné physiquement, psychologiquement, déclare le champion du monde 2018 dans un extrait d’un entretien au Canal Football Club qui sera diffusé dimanche sur la chaîne cryptée. Le très haut niveau, c’est une machine à laver. on joue tout le temps, on ne s’arrête jamais. On a des calendriers qui sont surchargés, on joue non-stop. En ce moment, j’ai l’impression d’étouffer et le joueur est en train de bouffer l’homme » a confié Raphaël Varane.

« On le remercie pour tout ce qu’il a accompli pour la France »