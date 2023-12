Un joueur de Deschamps au PSG ? Il demande un contrat XXL !

Thomas Bourseau

Les dossiers se suivent et se ressemblent pour le PSG. Alors que le club parisien a essuyé plusieurs échecs avec Kinsgley Coman et Christopher Nkunku ces derniers temps, le club de la capitale verrait un autre titi parisien lui dire non pour un retour au Paris Saint-Germain : Mike Maignan. Explications.

Mike Maignan n’a jamais effectué une apparition avec le groupe professionnel du PSG bien qu’il y ait fait ses classes au sein des équipes de jeunes. Parti au LOSC à 20 ans, Maignan s’est bâti une jolie réputation dans le nord de la France jusqu’à être sélectionné par le Milan AC en 2021 pour remplacer Gianluigi Donnarumma parti… au Paris Saint-Germain !

«Revenir au PSG ? Ce n'est pas un objectif»

A présent, il est question d’un éventuel retour de Mike Maignan au PSG lorsque Gianluigi Donnarumma fait beaucoup parler de lui pour certaines lacunes affichées dans son jeu au pied depuis le début de la saison. « Revenir au PSG ? Ce n'est pas un objectif, mais ce n'est pas un échec. Je voulais rester, mais on a fait en sorte que je ne reste pas ». Voici le message que Mike Maignan faisait dernièrement passer à Canal+.

