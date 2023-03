Un proche de Zidane vide son sac et fracasse Deschamps

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Mission réussie pour l'équipe de France. Le groupe de Didier Deschamps a remporté ses deux premiers matches de qualifications pour l'Euro 2024, face aux Pays-Bas (4-0) et à l'Irlande (0-1). Mais malgré ces deux victoires, Christophe Dugarry a déploré la manière et le jeu proposé par son ancien coéquipier en sélection.

Tout le monde le sait, ce n'est pas l'amour fou entre Christophe Dugarry et Didier Deschamps. Et les tensions ne devraient pas s'apaiser après les déclarations du premier cité ce mardi. Malgré les deux victoires de l'équipe de France, face aux Pays-Bas et l'Irlande, l'ancien joueur, proche de Zinédine Zidane, n'a pas épargné Didier Deschamps lors de l'émission Rothen S'enflamme.

« Est-ce que ce genre de match est une surprise!? »

« Sincèrement est-ce que ce genre de match est une surprise. Je ne crois pas. Il ne faut pas se mentir. Des matchs gagnés sans proposer grand-chose on en a déjà vu beaucoup, énormément sous l'ère Deschamps. Surtout face à des adversaires plus faibles sur le papier qui nous proposent essentiellement de l'envie et de l'intensité. On est trop souvent décevants face à ce genre d'adversaires » a confié Dugarry, avant de remettre un taquet à la Fédération française de football, qui a prolongé Deschamps jusqu'en 2026.

« Voilà, il n'y a aucune surprise »