Un joueur de Deschamps raconte son rendez-vous manqué à Paris !

Attendu par Thierry Henry pour les JO de Paris 2024, Lucas Chevalier a finalement dû renoncer à l’aventure sur décision du LOSC. Le portier, appelé par Didier Deschamps pour les deux prochains matches de l’équipe de France, a donc assisté de loin au parcours des Bleus qui se sont hissés jusqu’en finale, lui laissant un « léger regret ».

Très attendu, Lucas Chevalier a connu sa première convocation en équipe de France, profitant de la blessure d’Alphonse Areola pour débarquer à Clairefontaine. Le joueur de 23 ans est récompensé de son excellente saison avec le LOSC, notamment en Ligue des champions. Une aventure européenne qui avait démarré dès le 6 août avec le 3e tour contre Fenerbahçe, l’obligeant à faire une croix sur les Jeux olympiques de Paris 2024.

« Le président a décidé, et on comprend »

Figurant dans la pré-liste de Thierry Henry, Lucas Chevalier n’a pas été libéré par le LOSC, désireux de vouloir compter sur tous ses joueurs pour aller chercher la qualification en Ligue des champions. Présent face à la presse ce mardi, le portier est revenu sur cette décision : « C'est une question un peu difficile à répondre. Je revenais de blessure, j'étais en phase de rééducation. Si je revenais pour les JO, j'allais revenir en cours de préparation. Je suis revenu le 15 juillet sur les terrains. On avait des barrages de Ligue des champions. Comme je l'avais dit: si je peux tout faire, je fais tout. On était face à un problème, parce que c'était soit les barrages, soit l'équipe de France. Le président a décidé, et on comprend », a répondu Lucas Chevalier, rapporté par RMC.

« Ça laisse forcément un léger regret »

« Aujourd'hui, avec le parcours remarquable des Bleus, ça laisse forcément un léger regret. Au-delà de la médaille, ils ont vécu une aventure enrichissante pour tout le monde. A contrario, les barrages, on est passés. Je n'ai pas envie de dire que je regrette la situation, mais on doit faire des choix dans la vie, poursuit le gardien du LOSC. Est-ce que c'est ça qui aurait fait que j'arrive plus tôt en équipe de France? Je ne sais pas. Je pense surtout que la Ligue des champions en grande partie fait que je suis là ».