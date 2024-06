Un coéquipier de Cristiano Ronaldo jaloux de l’équipe de France ?

Thomas Bourseau

L’équipe de France est crainte par beaucoup de sélections ces dernières années, de par son collectif, mais aussi ses individualités comme Kylian Mbappé. Le capitaine de l’équipe de France est apprécié de Bernardo Silva qui aimerait pouvoir l’intégrer à la Seleçao avec William Saliba.

Sur les quatre dernières compétitions, que ce soit les Euros et les Mondiaux, l’équipe de France a atteint la finale de la compétition à trois reprises. Son seul véritable échec remonte à l’Euro 2021 et sa sortie prématurée face à la Suisse aux tirs au but (3-3 puis 4-5). Alors forcément, la génération emmenée par Kylian Mbappé fait des envieux.

Bernardo Silva aimerait avoir la «bête» Mbappé avec la Seleçao

C’est en effet le cas de Bernardo Silva. Pour ESPN , l’ancien joueur de l’AS Monaco et le milieu offensif actuel de Manchester City s’est lâché sur les trois joueurs non portugais qu’il intégrerait volontiers dans la Seleçao à ses côtés et à ceux de Cristiano Ronaldo. « Je dirais Kylian Mbappé, sans aucun doute. J’ai joué avec lui (ndlr à l’AS Monaco) et c’est une bête. Je l’adore ».

En plus de Mbappé, Silva aime Saliba