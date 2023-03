Trois joueurs interpellent Deschamps, un gros problème enfin résolu ?

Arnaud De Kanel

A l'Euro comme à la Coupe du monde cet hiver, le manque criant de latéral droit de métier s'est fait ressentir en équipe de France. Didier Deschamps optait pour Benjamin Pavard ou Jules Koundé mais les deux défenseurs sont bien plus à l'aise dans l'axe. Heureusement pour le sélectionneur, le vivier se garnit et trois jeunes ont posé leur candidature dernièrement.

Dans le football moderne, le poste de latéral est extrêmement important, que ce soit à droite ou à gauche, pour stopper des attaquants de plus en plus rapides. Sur le côté gauche, l'équipe de France peut désormais compter sur la fratrie Hernandez avec Théo et Lucas. Mais à droite, le problème persiste depuis des années. En 2018, Benjamin Pavard s'était révélé et son but splendide contre l'Argentine avait réussi à cacher ses erreurs défensives. Pas à l'Euro en 2021, ni au Mondial 2022, comme pour Jules Koundé, l'autre option privilégiée par Didier Deschamps. Cela avait d'ailleurs étonné que le sélectionneur se passe de Jonathan Clauss, le seul latéral de métier disponible. Mais Deschamps avait tranché ainsi et ce côté droit a fait défaut aux Bleus . Le futur s'annonce un peu plus radieux grâce à l'explosion de trois talents.

Des centraux prêts à dépanner ?

Défenseur central de métier, Mohamed Simakan est capable d'évoluer sur le flanc droit de la défense avec Leipzig comme il l'avait fait brillamment contre le Real Madrid en Ligue des champions. Ce jour-là, le Marseillais de naissance avait même été élu homme du match face au champion d'Europe en titre, rien que ça. Puissant, rapide et décisif, il coche toutes les cases pour prendre sa place chez les Bleus . « Une place à aller chercher en EDF au poste de latéral droit ? Que ce soit Pavard, Koundé ou que ce soit Disasi, ce sont des joueurs qui sont central de formation, comme moi. Donc je me dis qu’il y a une place à prendre. Si j’arrive à faire ce que je fais aujourd’hui, c’est aussi que j’ai ces qualités là et que c’est à moi encore plus de montrer qu’on veut aller chercher l’EDF », confiait-il au Canal Champions Club en février dernier, lui qui avait déjà interpellé Deschamps avant la Coupe du monde, en vain.



Du côté de Milan, Pierre Kalulu y croit aussi. Le défenseur central de 20 ans sait jouer à droite et attend un appel du pied de Didier Deschamps. « C'est toujours l'objectif ultime. Quand vous jouez au football, vous jouez en championnat, vous gagnez le titre, vous jouez la Ligue des champions, mais à la fin, l'équipe nationale reste l'équipe nationale. En France, nous ne sommes plus champions du monde - nous l'avons presque, presque été - mais c'est toujours la meilleure équipe du monde, donc c'est toujours quelque chose que vous voulez atteindre et dont vous voulez faire partie », a déclaré le Milanais au Daily Telegraph . Enfin, un latéral droit de métier a également posé sa candidature.

Gusto attend le coup de fil