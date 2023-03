«On ne s’appréciera jamais» : Il lâche ses vérités sur son clash avec Deschamps

La rédaction

De retour en tant que consultant sur RMC, Christophe Dugarry en a profité pour livrer ses expertises sur l’actualité footballistique, mais également pour revenir une fois de plus sur sa relation avec Didier Deschamps. L’ancien attaquant champion du monde 98, n’a pas mâché ses mots envers le sélectionneur actuel de l'équipe de France.

Très proche de Zinedine Zidane, avec qui il est resté en contact, Christophe Dugarry l’est en revanche beaucoup moins avec Didier Deschamps. Le sélectionneur de l’équipe de France a récemment été prolongé jusqu’en 2026. Champion du monde en 1998 avec les Bleus, Deschamps s’est petit à petit, écarté de ses anciens partenaires. Dans un entretien accordé au Parisien , l’ancien attaquant des Girondins de Bordeaux s’est exprimé sur la mauvaise relation qui habite les deux hommes.

« Il y a un problème Deschamps-Dugarry »

Christophe Dugarry est tout d’abord revenu sur l’affaire entre Didier Deschamps et les anciens partenaires de France 98. « J’ai lu que France 98 s’était détaché de Deschamps, ça me fait rire. C’est Deschamps qui s’est détaché de France 98. Il n’y a pas de problème Deschamps-France 98, il y a un problème Deschamps-Dugarry parce qu’on ne s’apprécie pas. Humainement, on ne s’apprécie pas et on ne s’appréciera jamais. C’est tout » , déclare Dugarry.

« On n’a jamais été amis », Dugarry dézingue Deschamps