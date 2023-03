Mercato : Il a trouvé le club idéal pour Zinedine Zidane

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Libre de tout contrat depuis son départ du Real Madrid à l’été 2021, Zinedine Zidane est en quête d’un nouveau challenge. L’équipe de France est toujours entre les mains de Didier Deschamps, Chelsea pourrait donc tenter sa chance avec Zizou. Jérome Rothen est même persuadé que ce choix serait le bon.

Zinedine Zidane prend son mal en patience. Alors que Didier Deschamps a prolongé son contrat avec l’équipe de France jusqu’en 2026, Zizou risque de devoir rebondir dans un club. Depuis 2021 et son départ du Real Madrid, Zinedine Zidane n’a plus entraîné, cela fait donc près de deux ans sans exercer. Une longue période pour Zidane qui a envie de retrouver le quotidien d’un entraîneur.

Chelsea, la destination idéale ?

Le PSG, le Real Madrid, les candidats sont multiples. Chelsea est également dans la liste. Même si la non maîtrise de l’Anglais pourrait freiner Zinedine Zidane, Jérome Rothen semble convaincu par l’idée. « Je ne comprends pas pourquoi il ne saute pas sur l’occasion. Zinedine Zidane a besoin d’aller entraîner. On sait ce qui s’est passé à la tête de l’équipe de France, il l’attendait très certainement, il a été refroidi par Noël Le Graët. Derrière, il y a très peu de places sur des grands clubs. Un beau projet pour Zidane ? Oui, parce que Chelsea représente tout ce qu’il recherche. C’est-à-dire évoluer dans un championnat qui est le plus relevé au monde. Il n’y a pas 15 000 clubs en Angleterre, mais là on parle d’un club du big 5. Aujourd’hui, les moyens de Chelsea sont incroyables », lance t-il sur RMC .

