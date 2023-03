Surprise en équipe de France, Deschamps s’explique

La rédaction

Alors que l’équipe de France s’apprête à disputer ses premiers matchs de l’année, la liste des 23 convoqués dévoilée par Didier Deschamps ce jeudi a déjà connu quelques bouleversements. Si William Saliba, blessé, a été remplacé par Axel Disasi, le forfait de Wesley Fofana a permis au Niçois Jean-Clair Todibo d’être appelé. Ce lundi, le sélectionneur a tenu à justifier ce choix.

Depuis plusieurs saisons désormais, Jean-Clair Todibo est l’un des tauliers de l’OGC Nice. Après être parti très jeune du côté du FC Barcelone, l’ancien Toulousain s’est désormais stabilisé chez les Aiglons et s’avère être l’un des meilleurs défenseurs du championnat de France. Mais le joueur évolue à un poste déjà très fourni en sélection, lui qui a fait ses gammes chez les Espoirs. Cette première convocation de la part de Didier Deschamps, après le forfait de Wesley Fofana, a logiquement ravi Todibo, qui a publié une bande dessinée sur ses réseaux sociaux pour célébrer cet évènement.

Todibo bénéficie « de performances à un très bon niveau » selon Deschamps

Présent en conférence de presse ce lundi, Didier Deschamps s’est exprimé sur le parcours atypique de Jean-Clair Todibo : « Il fait partie, comme d'autres joueurs, de ceux qui n'ont pas eu un parcours linéaire. Il est parti très jeune de Toulouse pour aller à Barcelone, où il avait peu de temps de jeu... Ce qui l'a empêché d'avoir des sélections avec les Espoirs. Après, il a été prêté, cela s'est plus ou moins bien passé. Plutôt moins que plus... Depuis qu'il est à Nice, il a beaucoup plus de temps de jeu, de consistance et de performances à un très bon niveau » .

Deschamps apprécie le profil du joueur