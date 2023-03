Révolution en équipe de France, Deschamps fait une annonce capitale

La rédaction

Alors que jeudi dernier, Didier Deschamps a dévoilé sa liste des 23 joueurs pour disputer les premiers matchs des éliminatoires de l’Euro 2024, une révolution au poste de gardien de but était attendue. Après les retraites internationales d’Hugo Lloris, et de Steve Mandanda, c’est le gardien de l’AC Milan Mike Maignan qui sera le nouveau titulaire à ce poste, confirme ce lundi le sélectionneur.

Face aux Pays-Bas le 24 mars, et face à l’Irlande le 27, c’est une équipe de France nouvelle qui tentera de bien débuter sa campagne des éliminatoires pour l’Euro 2024. Au poste de gardien de but notamment, les Bleus sont orphelins d’Hugo Lloris, recordman de sélections et capitaine de longue date, et doivent désormais trouver une nouvelle solution durable à ce poste crucial.

Mike Maignan officiellement désigné numéro 1 par Didier Deschamps

Présent en conférence de presse ce lundi, Didier Deschamps a confirmé une évidence : Mike Maignan sera bien le nouveau gardien titulaire de la sélection. « Je vais répondre en partie à votre question. Le poste de numéro un sera pour Mike Maignan. Il y aura une hiérarchie parce que c’est important qu’elle y soit. Est-ce que ce sera la même en juin ? Ça passe par la discussion avec les trois gardiens. Mike aura la responsabilité d’être le numéro un sur ce rassemblement » , déclare le sélectionneur français, récemment prolongé jusqu’en 2026.

Qui pour le poste de numéro 2 en équipe de France ?

Pour ces deux premiers matchs des Bleus en 2023, le poste de gardien numéro 2 se jouera donc entre Brice Samba et Alphonse Aréola. Mais dans les prochains mois, des joueurs comme Lucas Chevalier ou encore Ilan Meslier pourrait également connaître leur première convocation…