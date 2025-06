Snobé par Deschamps, Cherki répond cash

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Rayan Cherki va découvrir l'équipe de France A. Didier Deschamps a été intrigué par la saison réalisée par le milieu offensif et a décidé de le convoquer pour la demi-finale de Ligue des Nations face à l'Espagne. Mais comme indiqué par le joueur, il s'attendait à être appelé lors du précédent rassemblement, en mars dernier.

La petite déception de Cherki

« Je ne me mettais pas forcément de pression par rapport à ça, j'étais surtout concentré sur ma saison. Je voulais être le plus performant possible pour que ça puisse arriver. Je dois vous avouer que j'ai regardé la liste en mars. Je pensais que je pouvais être dedans. Ça m'a donné envie de travailler encore plus pour y figurer » a déclaré Cherki. Il a donc fallu attendre quelques semaines de plus pour voir le joueur rejoindre les Bleus de Didier Deschamps. Arrivé à Clairefontaine ce dimanche, le joueur vit un rêve éveillé.