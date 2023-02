Scandale FFF : «Plan à trois», ça chauffe pour Le Graët 

Axel Cornic

La situation autour de la Fédération française de football fait énormément discuter, surtout en ce qui concerne l’avenir d’un Noël Le Graët qui s’est mis en retrait de ses fonctions de président. Le fameux audit demandé par le ministère des Sports est très attendu, mais des fuites ont déjà lieu et comme on pouvait s’y attendre, le résultat n’est pas vraiment reluisant pour Le Graët.

Il ne fait pas bon d’être président de fédération sportive en France ! Accusé notamment de corruption, Bernard Laporte a récemment posé ses démissions et n’est donc plus président de la FFR. Mais on attend toujours que Noël Le Graët, poursuivi pour des faits d’harcèlement sexuel et moral, fasse de même à la FFF…

Scandale FFF : Ça bouge pour le successeur de Le Graët ? https://t.co/Jon92xeIrO pic.twitter.com/ebaXuSyd5o — le10sport (@le10sport) February 10, 2023

L’audit demandé par le ministère des Sports attendu pour le 15 février

Car s’il a pris des distance avec ses fonctions de président le 11 janvier dernier, le dirigeant breton n’a toujours pas quitté la FFF et nie encore en bloc les accusations dont il fait l’objet. Or, un audit demandé par le ministère des Sports et qui va être transmis le 15 février, devrait enfin apporter toute la lumière sur cette affaire.

Une ambiance « violente » et « sexiste » à la FFF

France Info semble s’être emparé d’une partie des témoignages présents dans cet audit… et Noël Le Graët n’est pas épargné ! On y retrouve en effet la confirmation d’un harcèlement sexuel répété envers certaines salariées de la FFF, où l’on décrit une ambiance « violente » et « sexiste ».

Les proposition déplacées de Le Graët