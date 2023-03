Révolution pour Deschamps, «il a tué le game»

Hugo Chirossel

La retraite internationale d’Hugo Lloris a provoqué de gros changements en équipe de France. En plus du capitanat, qui est revenu à Kylian Mbappé, Didier Deschamps devait désigner son nouveau gardien titulaire. Le sélectionneur des Bleus a confié le poste à Mike Maignan, un choix logique pour Marc Libbra, qui estime que le portier de l’AC Milan a d’ores et déjà mis tout le monde d'accord.

Après la Coupe du monde 2022, une page de l’histoire de l’équipe de France s’est tournée. Capitaine et joueur le plus capé des Bleus , Hugo Lloris (35 ans) a mis un terme à sa carrière internationale. Ce qui a entrainé la nomination de Kylian Mbappé, qui porte désormais le brassard, et la promotion de Mike Maignan, devenu le gardien titulaire. Sollicité par Le 10 Sport , Marc Libbra estime que le gardien âgé de 28 ans mérite totalement cela, au vu de ses performances avec le LOSC dans un premier temps, puis sous les couleurs de l’AC Milan.

« Ça fait déjà un moment qu’il est à ce niveau »

« Mike Maignan ? Mais ce n’est pas nouveau ! Ça fait déjà un moment qu’il devrait être en équipe de France, à cette place-là. Il attendait sagement son tour, après une dizaine d’années avec Lloris/Mandanda, deux monstres géniaux. Et si certains découvrent que c’est un super gardien, c’est top, mais ça fait déjà un moment qu’il est à ce niveau. Lille a été champion de France en partie grâce à Maignan. Sur la saison, il leur gagne au moins 10 points à lui tout seul. Au Milan AC, pareil, ils sont champions grâce à lui. Et contre l’Irlande, à mes yeux, l’arrêt le plus important n’est pas le dernier que tout le monde voyait déjà dedans. Pour moi, c’est la tête de Koundé qui peut faire but contre son camp. À ce moment-là du match, tu peux te mettre dans une situation où l’Irlande égalise et te renverse la rencontre ensuite car ils sont chez eux, ils sont regonflés à bloc et il reste du temps », a déclaré Marc Libbra.

« Il n’y a plus à réfléchir, c’est le n°1 »