Il balance une grosse punchline sur Kylian Mbappé

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Après la Coupe du monde au Qatar, Hugo Lloris a annoncé sa retraite internationale. Pour prendre le brassard de capitaine, Didier Deschamps a choisi Kylian Mbappé. Loin d’être transformé, l’attaquant parisien a démarré de la meilleure manière possible cette nouvelle ère. Patrice Evra, lui, est fan de la personnalité du nouveau patron des Bleus.

Kylian Mbappé a encore frappé fort avec l’équipe de France. Nommé capitaine par Didier Deschamps, l’attaquant du PSG va donc prendre la relève d’Hugo Lloris. Et Mbappé a débuté cette nouvelle ère de la meilleure manière avec deux victoires contre les Pays-Bas et l’Irlande et aucun but encaissé. Contre les Néerlandais, Mbappé a inscrit un doublé et délivré une passe décisive pour Antoine Griezmann, le vice-capitaine de l’équipe de France.

La nouvelle vie de Mbappé

Des débuts rêvés pour Kylian Mbappé. Avec ce nouveau statut, le meilleur buteur de la dernière Coupe du monde doit également se présenter plus régulièrement en conférence de presse, il y était pour les deux matchs de ce rassemblement. Preuve que Mbappé ne prend pas ce rôle à la légère. Sur le terrain, la star du PSG ne s’est pas transformée. Kylian Mbappé a la même personnalité, ce qui plaît à un certain Patrice Evra.

Équipe de France : Deschamps prend une très grosse décision, Guendouzi lui répond https://t.co/hDsIrMwelh pic.twitter.com/zdOgQXYsH4 — le10sport (@le10sport) March 30, 2023

«Moi je kiffe»