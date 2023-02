Révolution en équipe de France, Deschamps face à un choix historique

La rédaction

Alors qu’Hugo Lloris a récemment annoncé sa retraite internationale, Mike Maignan devrait prendre la relève en tant que gardien de but titulaire de l’équipe de France. Mais derrière, la hiérarchie à ce poste, notamment à celui de numéro 2, est incertaine. Pourtant, les Bleus ont toujours su développer une certaine rivalité dans les cages. Retour sur les plus beaux duels pour la place de gardien numéro un des Bleus.

La France, à l’image de toute grande nation de football, a eu dans ses rangs des gardiens de légende. Dans l’histoire récente des Bleus, plusieurs joueurs ont été mis en concurrence l’un avec l’autre, même si à la fin, un numéro un restait systématiquement dans les cages. Sans doute que comme à n’importe quel poste, une concurrence saine chez les gardiens permet à ces derniers de progresser. Mais en équipe de France, les rivalités entre gardiens n’ont pas toujours été amicales. Alors qu’Hugo Lloris est désormais parti, qui deviendra le concurrent principal de Mike Maignan, et viendra ainsi perpétuer cette traditionnelle dualité dans les buts des Bleus ?

Bernard Lama/Fabien Barthez

Gardien titulaire lors des campagnes victorieuses de 1998 et de 2000, (Coupe du monde, Euro), Fabien Barthez n’a pourtant pas toujours eu la place de numéro un en tant que gardien des Bleus. En effet, Bernard Lama, alors gardien du PSG était selon lui-même, favori pour garder les cages de la sélection lors de la Coupe du monde 1998. Mais Fabien Barthez disputera l’intégralité des rencontres, jusqu’au sacre final. Alors qu’en coulisse, la relation est tendue entre les deux hommes cette année-là, les choses vont être mises au clair en 2000, alors que Barthez est désigné numéro un, sans qu’il n’y ait aucune ambiguïté. Ce dernier avait notamment déclaré à l’Équipe : « Les petits trucs de 1998 sont mis de côté. Je ne gaspillais pas mon énergie à voir si Bernard faisait ci ou ça. Je gaspillais mon énergie sur moi-même » .

Equipe de France : Il lâche ses vérités sur Knysna et regrette https://t.co/gfIU3zVfEY pic.twitter.com/tAGUaZqDqr — le10sport (@le10sport) February 21, 2023

Fabien Barthez/Grégory Coupet

Décidément, après Bernard Lama, c’est Grégory Coupet qui a vécu une concurrence compliquée avec Fabien Barthez. Ce dernier, alors sur le déclin en club à partir de 2005 notamment, restait tout de même numéro un en sélection. En 2012, pour RMC Sport , Coupet déclarait ceci sur Fabien Barthez : « Tu ressens une injustice énorme. Tu ne comprends pas. Et pourtant, c’était Fabien (Barthez, ndlr), donc il y avait une légitimité. Mais c’est très difficile d’essayer de faire des performances tous les week-ends et derrière de ne pas jouer en sélection lorsque tu y reviens. C’est terrible. Moi en plus j’avais cette frustration de ne pas arriver à grappiller un peu de terrain, même quand il ne jouait pas. Dans ces cas-là, tu te dis qu’il n’y a rien à faire » .

Hugo Lloris/Steve Mandanda

Beaucoup plus saine que les précédentes, cette rivalité aura eu au moins le mérite d’exister. Hugo Lloris et Steve Mandanda étaient il y a encore quelques mois, les gardiens numéro 1 et 2 de l’équipe de France. Entre eux, pas de clashs, ni de frustration, mais plutôt une hiérarchie définie depuis le départ. S’il a pu évoluer quelque temps en tant que numéro un, Mandanda a vite été propulsé sur le banc lorsqu’Hugo Lloris s’est imposé, et il n’a plus jamais retrouvé cette place de titulaire, pas même lorsque son ancien entraîneur de l’OM Didier Deschamps est arrivé en tant qu’entraîneur des Bleus en 2012.

Mike Maignan/ ?

C’est désormais un soulagement pour Didier Deschamps. Mike Maignan a bien repris l’entraînement ce mardi, et devrait donc être disponible pour le prochain match des Bleus fin mars (le 24 face aux Pays-Bas). Mais le sélectionneur devra également faire un choix, et installer progressivement une nouvelle hiérarchie au poste de gardien. Bonne nouvelle, Deschamps possède également de nombreux choix pour remplir cette mission de numéro 2. Ancien numéro 3, Alphonse Areola pourrait très bien occuper cette place malgré son peu de temps de jeu en club. Mais l’entraîneur français pourrait également envisager de miser sur l’avenir, en intégrant des gardiens plus jeunes, comme Illan Meslier (Leeds, 22 ans), ou encore Alban Lafont (Nantes, 24 ans).