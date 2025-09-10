Retour de Zidane : Thierry Henry vend la mèche ?

Axel Cornic

Arrivé en 2012, Didier Deschamps a clairement annoncé qu’il quittera le poste de sélectionneur de l’équipe de France après la Coupe du monde 2026, soit 14 ans après. Mais aucun mystère n’entoure sa succession, puisque tout le monde voit Zinedine Zidane reprendre le flambeau.

La France ne manque pas de technicien de talent. Pourtant, il y en a un seul qui semble être en lice pour prendre les rênes de l’équipe de France. Après le plus long règne de l’histoire du football tricolore, Didier Deschamps est prêt à laisser sa place et il n’y a bien qu’un seul nom qui est évoqué pour lui succéder.

La longue attente de Zidane Il s’agit évidemment de Zinedine Zidane. Sans poste depuis son départ du Real Madrid en 2021, il est l’entraineur français le plus titré en Ligue des Champions, compétition qu’il a remportée à trois reprises. Mais surtout, l’ancien numéro 10 ne semble attendre que l’équipe de France, puisque son nom a été annoncé dans les plus grands clubs de la planète football ces dernières années comme le PSG ou encore la Juventus, le Bayern Munich ou Manchester United, sans qu’il n’accepte jamais une proposition.