Deschamps : Il annonce un coup de pression de Zidane ?

Axel Cornic

Dans seulement quelques mois, Didier Deschamps quittera le poste de sélectionneur de l’équipe de France qu’il occupe depuis 2012. Une grosse page va se tourner et son potentiel successeur est déjà connu, puisque tout le monde annonce l’arrivée de Zinedine Zidane.

L’équipe de France a encore quelques belles années devant elle. Après l’ère Didier Deschamps, devrait en effet s’ouvrir celle de Zinedine Zidane, qui attend son moment depuis son départ du Real Madrid en 2021. Rien n’est encore officiel, mais l’ancien numéro 10 aurait cet objectif des Bleus pour reprendre le fil de sa carrière d’entraineur.

« Deschamps voit que tout le monde veut Zidane » Et les nombreuses spéculations autour de l’arrivée de Zidane, semblent avoir eu un effet sur Deschamps. « Pourquoi Deschamps a changé sa construction d’équipe ? C’est parce qu'il voit que tout le monde veut Zidane et il s’est dit qu’avec une équipe un peu plus spectaculaire ça allait le faire » a expliqué Jérôme Rothen, sur RMC.