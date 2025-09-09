Zidane - Equipe de France : Sa signature annoncée en direct !

Axel Cornic

En place depuis 2012, avec notamment une Coupe du monde raflée en 2018, Didier Deschamps va quitter l’équipe de France dans seulement quelques mois. Et sa succession semble être déjà réglée, puisque Zinedine Zidane attendrait avec impatience que la place se libère.

L’avenir s’annonce radieux pour le football français, avec e plus en plus de jeunes talents qui éclosent au plus haut niveau. Mais ce ne sera pas Didier Deschamps qui sera à la baguette, puisque le sélectionneur de l’équipe de France va quitter son poste après 14 années de règne, après la Coupe du monde 2026.

« Tout le monde sait qu'il n’attend que l’équipe de France » Ça pourrait bien être avec Zinedine Zidane, qui est le grand favori pour succéder à Deschamps. Mais certains semblent plus sûrs que d’autres. « Tout le monde sait qu'il n’attend que l’équipe de France. Il sera sélectionneur après Deschamps » a assuré Jérôme Rothen, sur RMC.