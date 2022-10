Équipe de France

Qatar 2022 : Camavinga, Rabiot… Deschamps va devoir trancher pour ses milieux

Publié le 17 octobre 2022 à 20h40

Arnaud De Kanel

La Coupe du monde approche à grands pas et la liste de Didier Deschamps continue de tenir en haleine les supporters des Bleus. Qui sera convoqué par le sélectionneur ? Des questions se posent à toutes les lignes mais surtout au milieu de terrain après le forfait quasi-acté de N'Golo Kanté.

L'annonce de la liste des joueurs convoqués par Didier Deschamps pour le Mondial interviendra début novembre mais des doutes subsistent. Au milieu de terrain notamment où la liste des blessés s'alourdit au fil des semaines. Des incertitudes donc pour savoir qui accompagnera Aurélien Tchouaméni, le nouvel homme fort de Deschamps dans l'entrejeu.

Ils ne seront pas au Qatar

Les matchs s'enchainent cette saison, les blessures aussi. De fait, ils sont déjà trois au milieu de terrain à avoir dit adieu au Qatar. Boubacar Kamara, Corentin Tolisso et N'Golo Kanté ne seront pas remis à temps pour le Mondial. Alors, la place se libère.

Qui pour accompagner Tchouaméni ?

Aurélien Tchouaméni a profité des blessures de Paul Pogba et de N'Golo Kanté pour saisir sa chance avec les Bleus . Depuis, il est devenu incontournable aux yeux de Didier Deschamps. Mais qui pourra l'épauler ? Le plus convaincant dernièrement était Youssouf Fofana, novice avec les Bleus . Mattéo Guendouzi part aussi avec un bon matelas d'avance dans l'esprit de son sélectionneur. En revanche, ce sera plus compliqué pour son coéquipier à l'OM Jordan Veretout. Il reste donc deux places auxquelles postulent Eduardo Camavinga, Adrien Rabiot et Thomas Lemar. Mais attention, un grand retour est prévu.

Pogba, la surprise du chef ?

Alors que sa participation pour le Mondial était très compromise, Paul Pogba pourrait être remis à temps de sa blessure et rafler la mise. Sa représentante a annoncé que son cauchemar est bientôt terminé. Il devrait refouler les terrains dans les jours à venir. Reste à savoir si Deschamps prêtera attention à ses problèmes extra-sportifs.