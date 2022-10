Foot - Equipe de France

Equipe de France : Le gros casse-tête de Deschamps pour la Coupe du Monde

Publié le 17 octobre 2022 à 04h15

Thibault Morlain

La date se rapproche ! C’est le 20 novembre prochain que la Coupe du Monde débutera au Qatar. L’équipe de France tentera ainsi de conserver son bien, mais certains points d’interrogations subsistent encore concernant la composition d’équipe de Didier Deschamps. En effet, avec les différentes blessures, l’un des gros chantiers se trouve au milieu de terrain…

A quelques semaines de la Coupe du Monde, on ne sait pas encore à avoir va ressembler l’équipe type de Didier Deschamps pour la compétition. Il faut dire qu’avec toutes les inconnues et les différentes blessures, c’est difficile d’y voir clair sur le 11 des Bleus. Cela vaut notamment au milieu de terrain. Alors qu’une place semble d’ores et déjà réservée à Aurélien Tchouaméni, la question est de savoir qui l’accompagnera.

Équipe de France : Giroud interpelle Deschamps avant la Coupe du Monde https://t.co/4zkewesPZt pic.twitter.com/aiu3eoO0St — le10sport (@le10sport) October 15, 2022

Comment remplacer Kanté et Pogba ?

Dans un monde idéal, Didier Deschamps aurait l’embarras du choix dans l’entrejeu avec notamment deux cadres des dernières années en équipe de France : Paul Pogba et N’Golo Kanté. Mais voilà, le joueur de la Juventus et celui de Chelsea sont actuellement blessés et rien ne dit qu’ils seront aptes pour le Mondial au Qatar. Pour Deschamps, il faudra donc trouver celui qui fera la paire avec Aurélien Tchouaméni.

Fofana ou Rabiot ?

Quel sera donc le milieu de terrain de l’équipe de France ? Lors des derniers rendez-vous des Bleus, Didier Deschamps a décidé de lancer Youssouf Fofana dans le grand bain. Et le joueur de l’AS Monaco a été convaincant, lui qui a déjà fait la paire avec Tchouaméni en Principauté. Cela est donc une option. Il y a également Adrien Rabiot, qui est toutefois sur courant alternatif avec la Juventus. Le joueur turinois est toutefois apprécié de Deschamps et pourrait donc avoir ses chances. A moins qu’on nous réserve une surprise…