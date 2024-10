PSG - Équipe de France : Mbappé a refait le coup !

Thomas Bourseau

Comme ce fut le cas lors de la fin de son aventure au PSG après les départs des stars comme Lionel Messi ou encore Neymar, Kylian Mbappé a eu les clés du camion en équipe de France une fois qu’il a obtenu le brassard de capitaine en mars 2023. Ce choix de Didier Deschamps a compliqué sa tâche et il en paierait les conséquences à l’instant T selon Florent Germain.

Kylian Mbappé a été nommé capitaine de l’équipe de France en mars 2023 quelques semaines après l’annonce de la retraite internationale d’Hugo Lloris. De quoi peiner Antoine Griezmann qui jouissait d’une relation étroite avec le sélectionneur Didier Deschamps. Ce fut le début d’un changement drastique chez les Bleus selon Florent Gautreau. « Ça dit beaucoup de choses sur ce qui s’est passé avec Griezmann. Parce que pour qu’il s’arrête aussi brusquement, en gros, parce qu’il n’a pas eu le brassard ».

Mercato : Coup de tonnerre, une star du PSG veut rejoindre Mbappé ! https://t.co/8dIGqc1FAb pic.twitter.com/QWRB3WFJe7 — le10sport (@le10sport) October 8, 2024

«Tu t’engages dans une voie qui est comme le PSG avec Mbappé à l’époque : une Mbappéisation dans le jeu de l’équipe de France»

Sur le plateau de l’After Foot lundi soir, le journaliste de RMC n’a pas manqué de souligner que ce fut la première erreur de Didier Deschamps. Comme au PSG, Kylian Mbappé a alors disposé d’un pouvoir total sur le jeu et a ainsi empiété sur le territoire du sélectionneur.

« À ce moment-là, si Deschamps qui est depuis des années dans l’esprit des gens le dépositaire de l’esprit des Bleus et qui a mis l’équipe de France au-dessus de tout, s’il avait été le gardien du temps, il n’aurait pas fait cette première erreur. Tu t’engages dans une voie qui est comme le PSG avec Mbappé à l’époque, c’est-à-dire une Mbappéisation dans le jeu de l’équipe de France, dans le vestiaire et dans l’autorité qui ne correspond ni à l’autorité nécessaire d’un sélectionneur ni au nécessaire vécu collectif d’une sélection, donc il y a un souci ».

«Mbappé ou le Real le mènent en bateau, et il est obligé de suivre»

Pour conclure, Florent Gautreau a souligné que Didier Deschamps a perdu de ce fait son pragmatisme dans sa communication et s’y perd. Au point où le journaliste estime que le sélectionneur de l’équipe de France est en train de faire le « mandat de trop » depuis la fin de l’Euro 2024.

« Et pour Deschamps, c’est la comm la moins claire et la moins courageuse possible. Deschamps, pragmatique tel qu’il l’est, est capable de dire tout et son contraire. Il est tellement trop à la botte de Mbappé et aurait tellement dû s’arrêter après un Euro raté à cause de cela, que là il se dit : je suis obligé maintenant. Il est pieds et poings liés avec Mbappé. Mbappé ou le Real le mènent en bateau, et il est obligé de suivre. Il change son discours qui a de tout temps été les Bleus au-dessus de tout pour dire : « l’employeur c’est le club, donc on ne peut rien faire ». La suite de sa carrière aurait dû être la retraite, je pense vraiment que ça va être le mandat de trop ».