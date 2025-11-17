PSG : Départ aux États-Unis, il veut tout annuler !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Bien qu’il soit souvent appelé par Didier Deschamps et titulaire ce dimanche face à l’Azerbaïdjan (1-3), David Gluzman estime que Lucas Hernandez n’a plus sa place en équipe de France. Le consultant de RMC préfèrerait qu’un joueur plus jeune soit intégré à la place du défenseur du PSG dans l’optique de la Coupe du monde 2026, qui se tiendra aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

En raison des nombreuses absences et la qualification pour la Coupe du monde 2026 ayant été validée jeudi contre l’Ukraine (4-0), Didier Deschamps a aligné une équipe largement remaniée ce dimanche lors de la victoire des Bleus face à l’Azerbaïdjan (1-3). Cadre de l’effectif, mais souvent remplaçant, Lucas Hernandez était notamment titulaire, lui qui n’avait pas joué lors des cinq dernières rencontres de l’équipe de France.

« Il ne devrait même pas être dans la liste » Mais pour David Gluzman, le joueur du PSG ne devrait même plus être appelé par Didier Deschamps. « Pour moi, il ne devrait même pas être dans la liste. Je ne comprends pas. J’en ai vraiment soupé de cet argument de l’expérience, de la connaissance de la vie de groupe. Cet effectif de l’équipe de France est constellé de joueurs qui jouent les plus grandes compétitions, qu’ont déjà joué une Coupe du monde, un Euro, et ça ne devrait pas être autant un critère de sélection », a-t-il déclaré dans Génération After sur RMC.