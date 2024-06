PSG : Bonne nouvelle pour Ousmane Dembélé

La rédaction

L’Euro se rapproche et l’équipe de France tente de s’y préparer au mieux. Faciles vainqueurs du Luxembourg ce mercredi (3-0), les joueurs de Didier Deschamps tenteront de répéter pareille performance contre le Canada d’Alphonso Davies ce dimanche. Par rapport à la première rencontre de préparation disputée par les Bleus , l’ancien coach de l’OM devrait s’appuyer sur une équipe presque inchangée, à quelques détails près. En effet, Ousmane Dembélé devrait cette fois-ci être de la partie.

Dembélé aligné d’entrée contre le Canada

À en croire les informations de RMC Sport , confirmées par Le Parisien et L’ÉQUIPE , Didier Deschamps devrait faire appel à Ousmane Dembélé pour ce match amical face au Canada. Le sélectionneur des Bleus avait dû se passer de l'attaquant du PSG contre le Luxembourg, et ce, parce qu'il était fiévreux. Mais l’ancien joueur du FC Barcelone ne sera pas le seul à connaître ses premières minutes durant cette préparation à l’Euro.

«Il avait de la température, un état fébrile»