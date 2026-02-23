«On arrête» : Daniel Riolo s'agace en plein débat, «ça ne sert à rien»

Présent au micro de l'After Foot dimanche soir, Daniel Riolo n'a pas mâché ses mots à propos d'un sujet qui commence visiblement à l'agacer. Comme à son habitude, le journaliste de RMC s'est montré assez cash concernant un joueur attendu en équipe de France dont il réclame le retour depuis plusieurs mois.
C'est un sujet récurrent dans l'After Foot depuis le début de la saison. Auteur d'excellentes prestations avec l'OL, Corentin Tolisso pourrait légitimement prétendre à un retour en équipe de France, lui qui n'a plus été appelé depuis l'Euro 2021. Dimanche soir, le milieu de terrain lyonnais a encore marqué malgré la défaite des Gones à Strasbourg (1-3), et il s'est également montré très actif. Mais visiblement, cela ne semble toujours pas suffisant pour convaincre Didier Deschamps. S'en est trop pour Daniel Riolo qui s'agace au moment d'évoquer une énième fois ce sujet.
Tolisso en équipe de France, Riolo ne veut plus en parler
« Tolisso équipe de France, on arrête le sujet. Ça ne sert à rien. Ça fait depuis septembre, ça commence à me fatiguer. Non mais je pense que c'est largement en dessous de Guendouzi, Rabiot... non je déconne (rires). Kevin (Diaz) ou Walid (Acherchour) me disait cette semaine que le problème de Tolisso, dans la tête de Fonseca ou de Deschamps, il est devenu plus qu'un 8. Et à ce poste-là, il y a trop de joueurs maintenant en équipe de France, et moi j'ai répondu que je voyais pas en quoi dans un milieu à deux il ne pouvait pas reculer à côté d'un Tchouameni. C'est vrai qu'il joue beaucoup plus haut maintenant, mais bon, c'est pas un joueur qui est obligé de jouer dans la ligue du haut », a lâché le journaliste au micro de l'After Foot.
«Ça fait depuis septembre, ça commence à me fatiguer»
Il faut dire que ce n'est pas un sujet nouveau pour Daniel Riolo qui réclame le retour de Corentin Tolisso depuis le début de la saison. Le 26 octobre dernier, le journaliste de RMC était déjà assez clair : « Depuis le début de la saison, je dis et les supporters lyonnais disent qu’il est assez hallucinant de voir le retour de certains joueurs chez les Bleus et pas Corentin Tolisso. Mais honnêtement, j’ai envie de dire aux supporters de l’OL, finalement, il ne vaut pas mieux qu’il aille en équipe de France. Tant mieux pour Lyon, il est tellement important pour l’OL et s’il n’était pas là, j’ai l’impression qu’il n’y aurait pas d’autre guide, que lui ajouter les Bleus dans son calendrier, ça serait de trop. Peut-être que lui aimerait, évidemment, mais quelque part, il s’économise en n'allant pas en équipe de France ». Mais depuis, rien n'a changé.