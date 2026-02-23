«On arrête» : Daniel Riolo s'agace en plein débat, «ça ne sert à rien»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présent au micro de l'After Foot dimanche soir, Daniel Riolo n'a pas mâché ses mots à propos d'un sujet qui commence visiblement à l'agacer. Comme à son habitude, le journaliste de RMC s'est montré assez cash concernant un joueur attendu en équipe de France dont il réclame le retour depuis plusieurs mois.

C'est un sujet récurrent dans l'After Foot depuis le début de la saison. Auteur d'excellentes prestations avec l'OL, Corentin Tolisso pourrait légitimement prétendre à un retour en équipe de France, lui qui n'a plus été appelé depuis l'Euro 2021. Dimanche soir, le milieu de terrain lyonnais a encore marqué malgré la défaite des Gones à Strasbourg (1-3), et il s'est également montré très actif. Mais visiblement, cela ne semble toujours pas suffisant pour convaincre Didier Deschamps. S'en est trop pour Daniel Riolo qui s'agace au moment d'évoquer une énième fois ce sujet.

CORENTIN TOLISSO NE S'ARRÊTE PLUS ! 🦁🔥



Et de 5⃣ pour le capitaine de l'OL en Ligue 1 cette saison ! 👏 pic.twitter.com/TEEqQjh504 — Foot Mercato (@footmercato) February 22, 2026

Tolisso en équipe de France, Riolo ne veut plus en parler « Tolisso équipe de France, on arrête le sujet. Ça ne sert à rien. Ça fait depuis septembre, ça commence à me fatiguer. Non mais je pense que c'est largement en dessous de Guendouzi, Rabiot... non je déconne (rires). Kevin (Diaz) ou Walid (Acherchour) me disait cette semaine que le problème de Tolisso, dans la tête de Fonseca ou de Deschamps, il est devenu plus qu'un 8. Et à ce poste-là, il y a trop de joueurs maintenant en équipe de France, et moi j'ai répondu que je voyais pas en quoi dans un milieu à deux il ne pouvait pas reculer à côté d'un Tchouameni. C'est vrai qu'il joue beaucoup plus haut maintenant, mais bon, c'est pas un joueur qui est obligé de jouer dans la ligue du haut », a lâché le journaliste au micro de l'After Foot.