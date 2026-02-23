«Tu vas prendre mon poing dans la gueule», la bagarre entre deux joueurs de l’équipe de France : «Il me saute dessus»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Il est parfois difficile d'avoir des relations idylliques avec l'ensemble de ses coéquipiers dans le même vestiaire, et ces deux anciens joueurs de l'équipe de France en savent quelque chose. Partenaires à cette époque dans le même club, ils ont eu un sévère accrochage à la mi-temps d'un match, ce qui a abouti sur une bagarre dans le vestiaire.

Au début des années 2000, le football français s'apprêtait à vivre un nouveau tournant avec le début d'une longue domination de l'OL dans le championnat de Ligue 1. Le club rhodanien a remporté sept titres consécutifs entre 2001 et 2008, et pourtant, l'ambiance n'y a pas toujours été idéale... Dans son autobiographie «Comme ses pieds» sortie en 2017, Vikash Dhorasoo a raconté son gros clash avec Grégory Coupet, le gardien de l'OL, et les deux joueurs de l'équipe de France en sont d'ailleurs venus aux mains à la mi-temps d'un match de Ligue des Champions contre Arsenal en 2001.

« Après quelques échanges, il me saute dessus » Dhorasoo s'est livré sur les dessous de cette embrouille avec Coupet : « "Tu m'écoutes quand je te parle, sinon tu vas prendre mon poing dans la gueule !" C'est ce que me dit Grégory Coupet. Je suis en train de me faire masser. Après quelques échanges avec Greg, il me saute dessus. Le kiné a ma jambe sur l'épaule, mais il réussit à nous séparer », confie l'ancien numéro 10 de l'OL sur sa bagarre avec son ancien partenaire en équipe de France et en club.