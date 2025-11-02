Nouvelle bombe sur Zidane : Il refuse des gros contrats !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Libre de tout contrat depuis son départ du Real Madrid en 2021, Zinedine Zidane aurait l'embarras du choix depuis maintenant quatre ans sur le marché des entraîneurs. Et son fidèle adjoint, David Bettoni, confirme d'ailleurs des approches de la part de grosses cylindrées européennes ces dernières années. Mais Zidane a refusé ces grosses propositions...

Pressenti pour venir succéder à Didier Deschamps en tant que sélectionneur de l'équipe de France l'été prochain, Zinedine Zidane semble avoir l'embarras du choix depuis qu'il est libre sur le marché des entraîneurs. Parti du Real Madrid en 2021, le coach français a bel et bien reçu de grosses propositions de contrat comme le confie son adjoint, David Bettoni, mais Zidane a tout refusé.

« Oui, il les a refusés » « Lui, c’était le cœur, Cannes, Bordeaux, la Juve… Je ne dis pas qu’il n’entrainera pas un jour Manchester, le Bayern Munich, Marseille, je ne sais pas… Mais oui, il les a refusés. Quand il n’était plus coach, tous les clubs qui cherchaient un coach, appelaient Zizou. C’est un secret pour personne. Mais lui, il faut qu’il se passe quelque chose », indique celui qui était l'adjoint de Zinedine Zidane sur le banc du Real Madrid.