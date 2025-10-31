FC Nantes : La grosse dépense pour Zinedine Zidane !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Auteur de 125 buts au cours de sa carrière en club, Zinedine Zidane avait débloqué son compteur avec son club formateur, l'AS Cannes. C'est en 1991 que celui qui a fini au Real Madrid avait fait trembler les filets pour la première fois. C'était alors face au FC Nantes. Un but qui avait d'ailleurs permis à Zidane de recevoir un joli cadeau de son président.

Passé par les Girondins de Bordeaux, la Juventus et le Real Madrid, Zinedine Zidane avait débuté sa carrière de joueur du côté de l'AS Cannes. Lancé dans le grand bain chez les professionnels en 1988 face au FC Nantes, Zizou a dû attendre 1991 pour inscrire son premier but. C'était d'ailleurs à nouveau lors d'une rencontre face aux Canaris. Un but de Zidane dont se souvient bien Alain Pedretti, président de Cannes à l'époque.

« C'est moi qui lui ai offert sa première voiture » La première victime de Zinedine Zidane a donc été le FC Nantes. Un but qui lui a permis de gagner... une voiture. Aux frais du président de l'AS Cannes. En effet, pour L'Equipe, Alain Pedretti a raconté : « C'est moi qui lui ai offert sa première voiture. C'était une Clio rouge d'occase. Luis Fernandez me tannait depuis un moment pour que je lui mette ça comme carotte. C'était pour son premier but. Un lob déjà "zidanesque" contre Nantes ».