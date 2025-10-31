FC Nantes : La grosse dépense pour Zinedine Zidane !

Auteur de 125 buts au cours de sa carrière en club, Zinedine Zidane avait débloqué son compteur avec son club formateur, l'AS Cannes. C'est en 1991 que celui qui a fini au Real Madrid avait fait trembler les filets pour la première fois. C'était alors face au FC Nantes. Un but qui avait d'ailleurs permis à Zidane de recevoir un joli cadeau de son président.
Passé par les Girondins de Bordeaux, la Juventus et le Real Madrid, Zinedine Zidane avait débuté sa carrière de joueur du côté de l'AS Cannes. Lancé dans le grand bain chez les professionnels en 1988 face au FC Nantes, Zizou a dû attendre 1991 pour inscrire son premier but. C'était d'ailleurs à nouveau lors d'une rencontre face aux Canaris. Un but de Zidane dont se souvient bien Alain Pedretti, président de Cannes à l'époque.
« C'est moi qui lui ai offert sa première voiture »
La première victime de Zinedine Zidane a donc été le FC Nantes. Un but qui lui a permis de gagner... une voiture. Aux frais du président de l'AS Cannes. En effet, pour L'Equipe, Alain Pedretti a raconté : « C'est moi qui lui ai offert sa première voiture. C'était une Clio rouge d'occase. Luis Fernandez me tannait depuis un moment pour que je lui mette ça comme carotte. C'était pour son premier but. Un lob déjà "zidanesque" contre Nantes ».
« Cannes restera toujours un club particulier dans le coeur de Zizou »
Tout a commencé à l'AS Cannes donc pour Zinedine Zidane. Un club qui gardera une place spéciale dans le coeur de celui qui a ensuite rejoint Bordeaux. Ami de Zizou, David Bettoni a confié : « On a tous les deux commencé en D1 ici. Dès qu'on peut, on revient. Cannes restera toujours un club particulier dans le coeur de Zizou ».