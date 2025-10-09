Nouvel attaquant avec Mbappé : «Il est ch*ant»

Alors que l'équipe de France s'apprête à affronter l'Azerbaïdjan et l'Islande, Didier Deschamps a du se creuser la tête pour composer sa liste compte tenu de nombreuses absences. C'est ainsi que Jean-Philippe Mateta a été convoqué pour la première fois en Bleus. Et William Saliba s'est confié sur celui qui pourrait accompagner Kylian Mbappé sur le front de l'attaque.
Le secteur offensif de l'équipe de France sera privé de plusieurs joueurs importants puisque Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola ou encore Marcus Thuram sont tous blessés. Afin d'affronter l'Azerbaïdjan et l'Islande, Didier Deschamps a donc du composer une liste assez inédite en s'appuyant sur des revenants ou encore des petits nouveaux à l'image de Jean-Philippe Mateta, convoqué pour la première fois en Bleus.
Saliba s'enflamme pour Mateta
Méconnu du grand public, l'attaquant de Crystal Palace a toutefois une solide réputation auprès des défenseurs de Premier League comme l'a confirmé William Saliba en conférence de presse : « C'est un attaquant très chiant à jouer. Il est costaud et va vite. Il s'améliore d'année en année. Si Palace est si fort depuis deux ans c'est parce qu'il est là. Je suis content de l'avoir ici et j'espère qu'il fera sa première sélection ».
«C'est un attaquant très chiant à jouer»
Et le profil de Jean-Philippe Mateta semble très complémentaire de celui de Kylian Mbappé. Au point que le Néo-Bleu s'imagine bien aux côtés de l'ancien joueur du PSG. « Je suis prêt à tout, selon ce que veut le coach. Je peux jouer avec Kylian, je peux jouer seul (...) Je fais partie des plus grands avec ma taille. Je pense apporter plus de combativité devant et je vais essayer d'aider l'équipe à gagner », a promis Mateta en conférence de presse.