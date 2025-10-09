Nouvel attaquant avec Mbappé : «Il est ch*ant»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que l'équipe de France s'apprête à affronter l'Azerbaïdjan et l'Islande, Didier Deschamps a du se creuser la tête pour composer sa liste compte tenu de nombreuses absences. C'est ainsi que Jean-Philippe Mateta a été convoqué pour la première fois en Bleus. Et William Saliba s'est confié sur celui qui pourrait accompagner Kylian Mbappé sur le front de l'attaque.

Le secteur offensif de l'équipe de France sera privé de plusieurs joueurs importants puisque Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola ou encore Marcus Thuram sont tous blessés. Afin d'affronter l'Azerbaïdjan et l'Islande, Didier Deschamps a donc du composer une liste assez inédite en s'appuyant sur des revenants ou encore des petits nouveaux à l'image de Jean-Philippe Mateta, convoqué pour la première fois en Bleus.

Saliba s'enflamme pour Mateta Méconnu du grand public, l'attaquant de Crystal Palace a toutefois une solide réputation auprès des défenseurs de Premier League comme l'a confirmé William Saliba en conférence de presse : « C'est un attaquant très chiant à jouer. Il est costaud et va vite. Il s'améliore d'année en année. Si Palace est si fort depuis deux ans c'est parce qu'il est là. Je suis content de l'avoir ici et j'espère qu'il fera sa première sélection ».