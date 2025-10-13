Mbappé s’en va, Deschamps annonce la couleur !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Lundi soir, l'Equipe de France affronte l'Islande pour tenter de valider son billet pour la prochaine Coupe du monde. Les Bleus joueront ce match sans leur capitaine Kylian Mbappé, dont la douleur à la cheville s'est réveillée après l'Azerbaïdjan. Pour Didier Deschamps, ce n'est pas un problème car il dispose d'une profondeur d'effectif suffisante pour relever ce nouveau défi.

Forfait pour la deuxième rencontre de ce rassemblement, Kylian Mbappé ne sera pas présent sur le terrain pour affronter l'Islande. Un coup dur qui oblige une nouvelle Didier Deschamps à explorer d'autres pistes pour former son attaque. Le sélectionneur n'a pas montré de signes d'inquiétude sur ce point.

Deschamps confiant envers son effectif Déjà obligé de faire sans de nombreux joueurs, blessés, Didier Deschamps a eu la mauvaise surprise de constater le forfait de Kylian Mbappé. Le sélectionneur va adapter sa stratégie et assure qu'une victoire est largement envisageable. « Le système en 4-2-3-1 n’a pas changé par rapport à celui qu’on avait, mais avec des profils différents. Kylian ou Hugo, il y en avait toujours un qui décrochait. Le fait d’avoir quatre joueurs offensif est toujours intéressant pour mettre l’adversaire en difficulté. J’ai confiance en les joueurs qui sont là. Ils savent ce qu’ils ont à faire, avec moins d’expérience et d’automatismes, mais avec le même objectif d’aller chercher des points » a-t-il confié en conférence de presse ce dimanche soir.