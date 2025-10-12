Kylian Mbappé : «On est en contact», l’incroyable relation avec cette superstar !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Attaquant star du Real Madrid, Kylian Mbappé a vécu un grand moment lors de sa présentation officielle au Santiago Bernabéu en juillet 2024. Le Français de 26 ans courait après ce rêve depuis sa plus tendre enfance et il voulait suivre les pas de son idole Cristiano Ronaldo. D'ailleurs il a confié avoir gardé contact avec la légende portugaise.

Auteur d'un début de saison époustouflant, Kylian Mbappé marche actuellement dans les pas de Cristiano Ronaldo en termes de statistiques. L'attaquant français impressionne et compte bien continuer sur la même voie. D'ailleurs au moment de sa présentation officielle, il a eu un geste pour celui qui a marqué les plus belles pages de l'histoire du Real Madrid.

Mbappé en relation avec Cristiano Ronaldo Depuis des années, Kylian Mbappé noue une profonde admiration pour Cristiano Ronaldo, qui l'a fait rêver du Real Madrid. L'attaquant français a enfin réalisé son rêve en rejoignant le Real Madrid et il a tout de suite pensé à son idole lors de sa présentation avec un petit geste. « Oui c’était un club d’œil pour Cristiano. Il a toujours été mon idole depuis que je suis enfant. Maintenant je peux dire que j’ai la chance que ce soit un ami qui me donne des conseils. On est en contact. C’est un vraiment un privilège. Il a marqué l'histoire du Real Madrid » raconte-t-il à Movistar.