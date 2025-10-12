Coup parfait au PSG, Mbappé s’emballe !

Alexis Brunet

Après la retraite internationale d’Hugo Lloris, Kylian Mbappé a eu la chance de devenir le capitaine de l’équipe de France. Pour ce nouveau rôle, l’attaquant madrilène s’est inspiré de certains modèles, dont Marquinhos avec qui il a joué au PSG. D’ailleurs, selon le champion du monde, le Brésilien est le capitaine parfait pour le champion de France.

Pendant une très longue période, Hugo Lloris a tenu le rôle de capitaine de l’équipe de France. Cela a pris fin en janvier 2023, lorsque le gardien de but a annoncé sa retraite internationale. Didier Deschamps a donc dû nommer son successeur et le choix du sélectionneur s’est alors porté sur Kylian Mbappé.

Sergio Ramos a inspiré Kylian Mbappé Pour Téléfoot, Kylian Mbappé est revenu sur son rôle de capitaine de l’équipe de France et il a également parlé de ses modèles. L’ancien attaquant du PSG a notamment cité la légende du Real Madrid, Sergio Ramos. « J’ai connu Sergio Ramos, c’est vraiment un capitaine dans l’âme, pas seulement sur le terrain, même dans la vie, dans le vestiaire… Il est toujours là pour aider les autres. Et en plus, il n’était pas capitaine à Paris. Je pense qu’il est né pour être capitaine. »