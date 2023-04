Mbappé provoque une révolution, sa mère dévoile tout

Pierrick Levallet

En 2022, Kylian Mbappé prenait une décision inattendue au sein de l'équipe de France. Pas vraiment en accord avec les valeurs prônées par certains partenaires des Bleus, l'attaquant de 24 ans avait décidé de boycotter les opérations marketing de la sélection tricolore. Cela avait fini par provoquer une grande révolution au niveau des droits d'image des joueurs en équipe de France. La mère de Kylian Mbappé a tenu à raconter les coulisses du combat de son fils.

Depuis un certain temps maintenant, Kylian Mbappé mène une lutte pour les droits d’image des joueurs. La star du PSG n’hésite d’ailleurs pas à prendre position quand il le juge nécessaire. Récemment, il avait provoqué une révolution en équipe de France à ce sujet. En effet, Kylian Mbappé refusait de participer aux opérations marketing des Bleus en 2022 parce qu’il n’était pas d’accord avec certaines valeurs prônées par les partenaires de la sélection tricolore.

Avec un boycott, Mbappé a engendré une révolution en équipe de France

Grâce à ce boycott, l’attaquant de 24 ans avait provoqué la révision de la convention inhérente des droits à l’image qui lie la FFF aux joueurs dans la foulée. Depuis, Kylian Mbappé poursuit son combat. Et sa mère n’a pas manqué de révéler l’origine de cette lutte menée par le joueur du PSG.

«Ça a été le déclencheur»