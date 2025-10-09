Mbappé prend une décision radicale : C'est la panique !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Handicapé par une petite blessure à la cheville, Kylian Mbappé a toutefois décidé de jouer contre l'Azerbaïdjan vendredi soir avec l'équipe de France. Un choix risqué, notamment compte tenu du précédent avec Ousmane Dembélé. L'attaquant du Real Madrid suscite donc l'incompréhension.

Touché à la cheville lors du dernier match du Real Madrid, Kylian Mbappé semblait très incertain pour affronter l'Azerbaïdjan vendredi soir au Parc des Princes. Mais en conférence de presse, le capitaine de l'équipe de France a pourtant assuré qu'il jouerait : « Je veux jouer, le coach veut que je joue, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Je me sens bien, on discute avec le coach ». Une décision qui surprend clairement Jean Resseguié.

Mbappé, le choix qui inquiète « On comprend que c'est Kylian Mbappé, c'est le capitaine. Et même s'il ne s'est pas entraîné depuis 4 ou 5 jours, il y a eu une discussion et ils ont décidé tous les deux de prendre le risque. Parce que pour moi, c'est prendre le risque. Il a envie de jouer, qu'il joue », explique le journaliste sur le plateau de L'EQUIPE de Greg avant de poursuivre.