Mbappé patron de l’équipe de France, le vestiaire valide

Hugo Chirossel

Après la retraite internationale d’Hugo Lloris, Didier Deschamps devait désigner le prochain capitaine de l’équipe de France. Le sélectionneur des Bleus a fini par trancher et a décidé de confier cette responsabilité à Kylian Mbappé. D’après Ibrahima Konaté, l’attaquant du PSG mérite et est totalement légitime pour porter le brassard de la sélection.

« Kylian Mbappé est le nouveau capitaine des Bleus. Antoine Griezmann est le vice-capitaine. Kylian réunit toutes les cases pour avoir cette responsabilité. Sur le terrain comme dans la vie de groupe, en étant un élément fédérateur . » Didier Deschamps a fini par désigner son nouveau capitaine, après la retraite internationale d’Hugo Lloris. Pour Téléfoot , le sélectionneur de l’équipe de France a annoncé que Kylian Mbappé allait désormais endosser ce rôle.

« Kylian Mbappé le mérite, on est unanime sur ça »

« Même si j'avais un avis sur la question, il ne changerait rien. C'est le coach qui décide mais je suis très heureux. En toute honnêteté, Kylian Mbappé le mérite, on est unanime sur ça », a réagi Ibrahima Konaté à ce sujet, dans des propos relayés par Eurosport . « Il le mérite à travers ce qu'il a fait en Coupe du monde, avec le PSG. Même ses matches avant la Coupe du monde… C'est un très bon leader sur et en dehors du terrain. Je lui souhaite tout le meilleur et ce sera un très bon capitaine . »

« Ce sera un bon capitaine »