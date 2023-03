Ils sont en feu mais Deschamps ne les a pas appelés en équipe de France…

La rédaction

Didier Deschamps s’est montré très prudent pour sa première sélection post-mondial. Quelques petits nouveaux mais pas de grandes surprises. Pourtant, il y a plusieurs profils qui frappent de plus en plus fort à la porte des Bleus…

Le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, a annoncé jeudi dernier la liste des joueurs retenus pour les deux matchs comptant pour la 1ère et 2ème journée des éliminatoires de l'Euro 2024 face aux Pays-Bas et à l'Irlande. Malgré leur bonne saison avec leurs clubs respectifs, certains noms n'ont pas été appelés, la concurrence au sein de l'effectif rend la tâche dure à certains mais, à long terme, le travail pourrait bien finir par payer.

VRongier, le moteur marseillais

Le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille, Valentin Rongier, n'aurait pas démérité de figurer dans cette liste du mois de mars. Son rendement sur le terrain, ses récupérations et son jeu, rendent la tâche facile à l'Olympique de Marseille mais Deschamps a finalement choisi de prendre son coéquipier Jordan Veretout qui, lui aussi, fait les beaux jours de l'OM. A deux, ils forment un duo dynamique et très solidaire.

Deschamps prend une énorme décision avec Mbappé et se justifie https://t.co/5Bigt9ZTTq pic.twitter.com/ML9bMVFa0B — le10sport (@le10sport) March 21, 2023

Kalulu, la nouvelle révélation du Milan AC

Formé à l'Olympique lyonnais, Pierre Kalulu rêve de jouer pour l'équipe de France, l'international espoir poursuit son travail afin d'intégrer un jour les Bleus. Depuis le début de l'exercice 2022-2023, le jeune joueur de 22 ans qui peut évoluer dans tous les secteurs défensifs, a disputé 37 matchs (toutes compétitions confondues), il est l'élément le plus utilisé dans l'échiquier Stefano Pioli cette saison. Kalulu ne cache pas son rêve de rejoindre un jour les rangs de l'équipe de France : "Ce serait mieux pour moi s’ils font bien le "job" (Giroud et Hernandez, ndlr). En tout cas, ils m’encouragent à faire le maximum et ils me disent de m’accrocher. Après de toute façon, le lobbying ça ne marche pas trop, c’est la décision du sélectionneur et on s’y plie."

Simakan la pépite du RB Leipzig

A 22 ans, Mohamed Simakan continue de briller avec le RB Leipzig le jeune joueur passé par le Racing Club de Strasbourg est devenu une référence à son poste. Il compte 26 matchs cette saison toutes compétitions confondues et il est l'un des tauliers défensifs de son équipe. Ses belles performances lui ont valu une pré-sélection par Didier Deschamps, il est clair que le sélectionneur des Bleus garde dans un coin de sa tête cette jeune pépite.

Ndicka fait les beaux jours de Francfort

Le défenseur de l'Eintracht Francfort, Evan Ndicka (23 ans) est en train de réaliser sa meilleure saison. Titularisé à 24 reprises en Bundesliga cette saison, il est l'un des tauliers de la défense des Adler . Fort de son gabarie, le défenseur n'a pas de problème à remporter la majeure partie de ses duels en défense centrale. Lui aussi rêve de porter un jour les couleurs de l'EdF mais pour cela il sait qu'il doit continuer à travailler : "L'équipe de France n'est pas une obsession, c'est un objectif, et il est dans un coin de ma tête." a-t-il déclaré il y a quelques mois. Son efficacité a fait de lui un sérieux candidat pour le prochain mercato estival. Selon les dernières rumeurs, le Barça voudrait enrôler l'ancien de l'AJ Auxerre.

Lafont non sélectionné mais validé par Deschamps