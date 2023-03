Séisme en équipe de France, Mbappé impliqué ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Didier Deschamps a finalement tranché, c'est Kylian Mbappé qui sera le capitaine de l'équipe de France et qui succède donc à Hugo Lloris. Un choix qui ne passe pas du tout auprès d'Antoine Griezmann. Abattu, le joueur de l'Atlético de Madrid envisagerait même de mettre un terme à sa carrière internationale.

C'est le choix que tout le monde attendait. En effet, après la Coupe du monde, une page s'est tournée avec la retraite d'Hugo Lloris qui laisse sa place dans les buts des Bleus. Mike Maignan le remplacera, un choix qui n'a souffert d'aucune contestation. A l'inverse de celui pour reprendre le brassard. Un duel opposait ainsi Kylian Mbappé et Antoine Griezmann.

Mbappé capitaine de l'équipe de France

Et le nouveau capitane de l'équipe de France se nomme... Kylian Mbappé. En effet, L'EQUIPE annonce que Didier Deschamps a annoncé à l'attaquant du PSG qu'il prendrait le brassard dès vendredi pour le match contre les Pays-Bas. Un coup dur pour Antoine Griezmann qui vivrait très mal ce choix.

Griezmann s'interroge sur son avenir en Bleus