Mbappé : Une révolution est annoncée, l’alerte est lancée

Qui sera le prochain capitaine de l'équipe de France ? Interrogé à ce sujet en conférence de presse, Didier Deschamps a annoncé qu'il n'avait pris aucune décision, mais cela devrait se résumer à une bataille entre Antoine Griezmann et Kylian Mbappé. Pour Adil Rami, le sélectionneur ferait une erreur en confiant le brassard au joueur du PSG. Il s'est expliqué.

Didier Deschamps va devoir trancher dans les prochains jours. Le sélectionneur de l'équipe de France va devoir élire le successeur d'Hugo Lloris et le nouveau capitaine des Bleus. Deux profils se détachent très nettement : Kylian Mbappé et Antoine Griezmann. Selon un proche des Bleus, le poste devrait revenir au joueur du PSG. A quelques heures de la rencontre face aux Pays-Bas, Didier Deschamps s'est présenté en conférence de presse et a été interrogé sur l'identité de son prochain capitaine.

Deschamps n'a pas encore tranché

Face aux journalistes, Didier Deschamps a confié qu'il n'avait pas encore pris sa décision. « Je vais utiliser ces premiers jours pour en discuter avec les premiers joueurs concernés (…) Je prendrai la décision dans les jours qui viennent. Ne commencez pas à parler de déçus. Il y aura une répartition nouvelle du leadership » a-t-il admis. Kylian Mbappé pourrait-il être une possibilité ? « Kylian fait partie de cette discussion. Vous en saurez plus la prochaine fois que je vous verrai, jeudi. Kylian Mbappé est quelqu'un de très habile dans la communication. Je ne peux pas vous en dire plus, je n'ai pas décidé aujourd'hui » a répondu Deschamps.

Adil Rami prévient Deschamps au sujet de Mbappé