Il est prêt à déchirer un chèque en or pour rejoindre l’équipe de France !

Courtisé pour prendre en main l’équipe de France féminine, Hervé Renard discute activement avec l’Arabie Saoudite pour sortir de son engagement actuel. Payé à prix d’or, le technicien français pourrait renoncer à un pont d’or pour pouvoir devenir le nouveau patron des Bleues.

Après une expérience réussie en Afrique avec à la clé deux CAN avec la Zambie (2012) puis avec la Côte d'Ivoire (2015), Hervé Renard prend les rênes de l'équipe nationale saoudienne en 2019 avec laquelle il a réussi, deux ans plus tard, à la surprise générale, à s'imposer en Coupe du Monde 2022 face à l'Argentine (2-1) lors du premier match du groupe C.

Lié au Faucon jusqu'en 2027

Après avoir assuré une septième participation à l'Arabie Saoudite en Coupe du Monde, Hervé Renard s'est vu prolonger, le mois de mai dernier, son contrat jusqu'en 2027. Les dirigeants de la fédération, satisfaits du travail accompli, n'ont pas hésité à signer un très gros chèque à l'entraîneur français et le mettre à l'abri de l'intérêt des autres sélections et clubs. Il serait question d'un salaire de 400 000 euros par mois ! Hervé Renard avait, à ce moment, affirmé "je suis ici pour rester" mais l'intérêt de l'équipe de France féminine depuis quelques jours l'aurait pousser à entamer des discussions avec les dirigeants de la SAFF pour mettre fin à son contrat avec les Saoudiens. Avant de rêver d'un poste de sélectionneur chez les Bleues, le Français compte finir le boulot en disputant les deux prochains matchs amicaux de l'Arabie Saoudite face au Venezuela (24 mars) puis face à la Bolivie (28 mars) il mettrait ensuite fin à une collaboration de 4 ans.

La FFF prépare le terrain

La Fédération française de football a tout préparé avant l'arrivée d'Hervé Renard à bord de la sélection féminine. Si tout se passe bien, Renard devrait transmettre la liste des joueuses convoquées le 30 mars pour le prochain rassemblement de l'équipe nationale féminine prévu début avril. Désormais, il n'attend plus que l'accord de l'Arabie Saoudite pour se mettre dans le bain. Le nom de son futur adjoint est déjà connu. Il s'agit de l'expérimenté Eric Blahic, ancien sélectionneur du Maroc. A l'heure actuelle il ne reste plus qu'à dévoiler le futur nom du préparateur physique, celui-ci ne devrait plus tarder.

