Mbappé : Nouvelle annonce troublante sur son avenir en équipe de France !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

La situation de Kylian Mbappé en équipe de France fait couler beaucoup d’encre, et il est même question d’une possible retraite internationale prématurée pour l’attaquant du Real Madrid. D’ailleurs, Daniel Riolo annonce clairement que ce feuilleton pourrait rapidement « tourner au vinaigre » entre Mbappé et Didier Deschamps…

Faut-il vraiment craindre pour l’avenir de Kylian Mbappé en équipe de France ? Le journaliste Romain Molina a récemment révélé sur sa chaine Youtube que l’ancien attaquant du PSG et son entourage l’auraient très mauvaise contre Didier Deschamps, et qu’il pourrait même envisager de ne plus du tout revenir avec les Bleus. Daniel Riolo a évoqué cet épineux sujet lundi soir dans l’After Foot, sur RMC Sport, et il se montre lui aussi très sceptique sur le cas Mbappé.

PSG : Il dénonce une fake news sur Mbappé ! https://t.co/fIKr6O2pJ4 pic.twitter.com/EbfwWhh0ER — le10sport (@le10sport) November 1, 2024

« Pas sûr qu’il digère ça »

« C’est plutôt une décision que je comprends. Sauf que, comme les relations n'étaient pas déjà topissimes - Deschamps fini toujours par se brouiller avec les gens, comme avec Griezmann qui était son chouchou, Pavard ou encore Benzema - Mbappé je ne suis pas sûr qu'il digère ça. Je ne suis pas sûr qu'il digère cette punition », estime Riolo.

« Ça peut tourner au vinaigre »

Selon lui, ce malaise entre Kylian Mbappé et Didier Deschamps pourrait s’envenimer dans les prochains mois : « Il n'est pas exclu que Mbappé ne vienne pas la prochaine fois et que ça tourne un peu au vinaigre cette histoire. Je pense qu'on ne va pas en rester là. On verra au mois de mars, mais à mon avis il va y avoir des balles perdues d'ici là, la situation peu s'envenimer ». Affaire à suivre…