Mercato : Ce transfert qui ne restera qu’un rêve au PSG

Au FC Barcelone, une pépite fait plus que simplement éclore ces derniers mois. Le jeune Lamine Yamal (17 ans) met tout le monde d’accord que ce soit en club et en sélection avec La Roja. L’international espagnol fait tourner quelques têtes et pas seulement sur les terrains. En coulisses, le PSG lorgnerait le talent issu de La Masia, en vain. Explications.

Lamine Yamal a ébloui l’Euro 2024 de son talent avec la sélection espagnole et son compère d’attaque Nico Williams. Le jeune ailier de 17 ans du FC Barcelone confirme en ce début de saison. De quoi faire le bonheur des décideurs du Barça dont Deco. Le directeur sportif a envoyé un message clair au PSG et à tous les courtisans de la pépite issue de La Masia par le biais d’une interview pour Mundo Deportivo.

«Compte tenu de tout ce qu'il a au Barça, j'oserais dire qu'il est très difficile de changer de club»

« C'est normal qu'un joueur comme Lamine ou d'autres que nous avons suscitent l'intérêt des clubs, c'est normal. Nous connaissons le marché et les clubs. Lamine est très jeune mais il est très mature pour son âge. Je peux imaginer et voir qu'il est heureux d'être ici. Compte tenu de tout ce qu'il a au Barça, j'oserais dire qu'il est très difficile de changer de club. Et ce n'est pas parce que je suis un Culé ou parce que je suis le directeur sportif du club ». a annoncé Deco dans un premier temps par le biais de l’interview au quotidien catalan.

«Il n'y a pas d'inquiétude à ce sujet mais le club doit faire ce qu'il a à faire»

« Un joueur que le Barça possède et qui peut avoir une histoire spectaculaire au club, je ne pense pas qu'il le changerait pour un autre, mais c'est quelque chose qui dépend de nous. Nous sommes très heureux avec Lamine, il doit être apprécié comme les autres et il doit construire son histoire. Nous sommes tranquilles, il n'y a pas d'inquiétude à ce sujet mais le club doit faire ce qu'il a à faire. Il n'y a rien d'autre à faire. Même si vous avez des contrats et des clauses, le plus important est que les joueurs se sentent heureux et à l'aise et qu'ils aient envie de marquer l'histoire du club, c'est la chose la plus importante ». a conclu Deco pour Mundo Deportivo. Le message du FC Barcelone est donc on ne peut plus clair pour le PSG concernant le dossier Lamine Yamal.