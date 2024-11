Cristiano Ronaldo : Un dernier challenge avant la retraite ?

Thomas Bourseau

Quintuple Ballon d’or, Cristiano Ronaldo ne pourra pas rattraper le record de Lionel Messi (8) pour la récompense suprême. Cependant, Ronaldo est le meilleur buteur en activité avec ses 902 réalisations et compte bien atteindre la folle barre des 1000 buts. Ce sera son grand objectif avant une retraite que même lui ne peut plus nier à présent.

Cristiano Ronaldo a inscrit son 900ème but pendant la trêve internationale d’octobre et ce, sous les couleurs du Portugal. La légende du Real Madrid aux 450 réalisations a inscrit deux nouveaux buts depuis et pourrait continuer d’écrire sa légende en inscrivant plein d’autres buts. Cependant, bien qu’il ait lui même fait part de cet objectif d’atteindre la barre des 1000 buts, Ronaldo a entamé le processus de fin de carrière, lui qui soufflera sa 40ème bougie le 5 février prochain.

«J’ai dit publiquement que je voulais atteindre les mille buts»

« C’est drôle, quand je suis arrivé en équipe nationale à 18 ans, j’avais un rêve : faire mes débuts. Puis je suis passé à 25 sélections, plus tard à 50… Puis j’ai pensé pourquoi ne pas atteindre 100, un nombre rond à trois chiffres. Puis j’ai commencé à penser pourquoi pas 150 et. 200. Pour moi, c’est une sensation formidable. Je vais être honnête, je suis responsable de cela. J’ai dit publiquement que je voulais atteindre les mille buts et cela donne désormais l’impression que je veux seulement atteindre ces mille buts. Mon objectif est de vivre l’instant présent et de voir comment mes jambes réagissent. Si ce millier arrive tant mieux, sinon personne n’a marqué plus de buts que moi, donc… ». a confié Cristiano Ronaldo pendant la cérémonie du Prix Platine ces dernières heures.

«Voir la réponse que mes jambes me donneront dans les prochaines années»

Dans des propos rapportés par Ouest-France et ESPN, l’attaquant de la sélection portugaise et d’Al-Nassr a expliqué que son objectif pourrait être rempli si ses jambes le lui permettaient. « Je ne peux plus penser à ce que j'ai dit publiquement, à savoir que je voulais atteindre 1 000 objectifs. Mais il semble que tout soit facile maintenant, puisque le mois dernier j'en ai atteint 900. Il s'agit de vivre le moment présent, d'en profiter, de voir la réponse que mes jambes me donneront dans les prochaines années ».