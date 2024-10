Mbappé : L'histoire se repète après le PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après la Coupe du monde 2022, Didier Deschamps devait nommer un nouveau capitaine pour l'équipe de France. Plutôt qu'Antoine Griezmann, le sélectionneur des Bleus avait alors confié le brassard à Kylian Mbappé. Une décision difficile à avaler sur le coup pour le joueur de l'Atlético de Madrid, mais voilà qu'il en serait de même actuellement pour le reste du vestiaire de l'équipe de France...

Hugo Lloris et Raphaël Varane ayant arrêté l'équipe de France après la Coupe du monde 2022, la sélection se retrouvait alors sans capitaine. Il fallait ainsi confier le brassard à quelqu'un et le choix de Didier Deschamps s'est porté sur Kylian Mbappé. L'actuel joueur du Real Madrid avait alors été préféré à Antoine Griezmann. Une décision qui fait aujourd'hui énormément parlé puisque Mbappé fait de moins en moins l'unanimité. Un statut de capitaine qui serait même remis en question au sein du vestiaire de l'équipe de France.

Un statut de capitaine qui ne fait pas l'unanimité

Si Didier Deschamps a confié le brassard de capitaine à Kylian Mbappé, ce choix n'aurait pas fait l'unanimité au sein du vestiaire de l'équipe de France. « Le capitanat, il y a beaucoup de joueurs, comme au PSG, qui ne voulaient pas qu’il soit capitaine », a révélé Romain Molina sur Youtube, faisant ainsi le parallèle avec ce qui est arrivé au PSG à l'été 2023. Pour rappel, il y a un peu plus d'un an maintenant, les joueurs du club de la capitale avaient voté à deux reprises pour désigner leur capitaine et à chaque fois, c'est Marquinhos qui a été plébiscité.

« Il y a clairement les pour Mbappé et les contre Mbappé dans le vestiaire »

Dernièrement, c'est Loïc Tanzi, journaliste pour L'Equipe, qui avait balancé sur le statut de capitaine en équipe de France de Kylian Mbappé. Il avait alors confié : « Maignan a dit on a un comportement de starlettes. Et Mbappé l’a pris pour lui. Tout le monde l’a compris comme quoi il visait Mbappé. D’ailleurs, je pense que si on fait un sondage dans le vestiaire aujourd’hui, ce n’est pas si net en faveur de Mbappé. Il y a clairement les pour Mbappé et les contre Mbappé dans le vestiaire ».