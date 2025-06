Mbappé, l’énorme coup de gueule en direct !

Alors que Rayan Cherki et Manu Koné ont clairement laissé entendre que Kylian Mbappé restait à ce jour un concurrent crédible face à Ousmane Dembélé pour le Ballon d’Or, ce discours agace profondément Jérôme Rothen. Et l’ancien joueur du PSG l’a clairement fait savoir en direct sur RMC Sport.

« Mbappé ne mérite pas son Ballon d’Or »

« En fait moi ça m’énerve. Ça m’énerve ce genre de phrases politiques. On n’a pas besoin d’avoir des joueurs avec des phrases politiques. On sait très bien pourquoi Koné et Cherki tiennent ce discours-là. Ce sont des jeunes donc je veux bien qu’ils n’aient pas envie de se mettre à dos le capitaine de l’équipe de France et que c’est très facile de citer Kylian Mbappé parmi les Ballons d’or. En plus on sait très bien que Rayan Cherki est très proche de l’entourage et de la famille Mbappé aussi. Donc forcément c’est très facile de mettre encore en lumière Kylian Mbappé qui ne mérite pas d’être dans le Ballon d’or cette année. Ce n’est pas parce qu’il est Soulier d’or et qu’il a mis plus de quarante buts dans l’année que Kylian Mbappé est en course pour le Ballon d’or. Le Ballon d’or, on sait que c’est résumé à beaucoup de choses, pas que des stats et heureusement », a lâché Jérôme Rothen en direct sur RMC Sport.