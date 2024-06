Mbappé - Griezmann : Deschamps déballe tout sur les tensions !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Vétéran des Bleus, Antoine Griezmann aurait mal vécu la nomination de Kylian Mbappé en tant que capitaine de l'équipe de France. Questionné sur sa décision, Didier Deschamps a reconnu, à demi-mot, un certain malaise après la dernière Coupe du monde en 2022. Mais depuis, de l'eau a coulé sous les ponts et les deux joueurs auraient retrouvé leur complicité.

Pour remplacer Hugo Lloris après le Mondial 2022, Didier Deschamps avait l'embarras du choix. Mais après mûre réflexion, le sélectionneur de l'équipe de France a décidé de confier le brassard de capitaine à Kylian Mbappé plutôt qu'à un vétéran comme Olivier Giroud ou Antoine Griezmann. Ce dernier aurait mal vécu ce choix selon plusieurs médias. Alors que l'Euro débute ce vendredi, Didier Deschamps est revenu sur les supposées tensions entre Griezmann et Mbappé.

PSG - Zaïre-Emery : Le coup de gueule de Mbappé https://t.co/B63DS220kt pic.twitter.com/D6oS2Bkihi — le10sport (@le10sport) June 14, 2024

La mise au point de Deschamps

Après une petite déception, le joueur de l'Atlético aurait vite tourné la page. « Ça ne s’est pas du tout passé comme ça a pu être retranscrit. Qu’Antoine Griezmann ait eu une déception de ne pas l’être, oui. Mais ça n’a pas duré. Même pas 24 heures. Le choix ? Ce sont des réflexions et des discussions avec mon staff. Et puis, après, en connaissant parfaitement les joueurs, aussi, même si les deux pouvaient prétendre à l’être. Et après j’ai des discussions avec eux. Je ne suis pas là pour me justifier avec les joueurs, mais j’argumente » a confié le technicien.

« C’est la meilleure décision »