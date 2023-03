Mbappé écarté, une grande décision est justifiée

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Avec la retraite internationale d’Hugo Lloris, un nouveau capitaine doit être désigné par Didier Deschamps, et deux candidats sont en lice pour le brassard, à savoir Kylian Mbappé et Antoine Griezmann. Si l’attaquant du PSG fait office de favori, Luis Fernandez privilégie de son côté le joueur de l’Atlético.

C’est l’heure du choix pour Didier Deschamps. L’identité du nouveau capitaine de l’équipe de France est encore inconnue après l’annonce de la retraite d’Hugo Lloris, et le sélectionneur tricolore n’a distillé aucun indice jeudi au moment de révéler sa liste. « Ça passera par des discussions avec eux avant que je prenne ma décision. Il y a une responsabilité par rapport au fait d'être capitaine, avec des obligations un peu plus importantes, mais je veux avoir cette discussion en interne avant de prendre ma décision », a indiqué Didier Deschamps. Kylian Mbappé et Antoine Griezmann font partie des favoris pour succéder au portier de Tottenham, mais si l’attaquant du PSG est considéré par beaucoup comme le candidat parfait pour le capitanat, Luis Fernandez milite de son côté en faveur de Griezmann.

« Griezmann ? Ce brassard serait à la fois une récompense et une décision logique »

« Je l’ai beaucoup apprécié dans ses attitudes pendant le Mondial. Il s’est dévoué corps et âme. Avec Didier, il y a vraiment un lien très fort. L’entraîneur a besoin de s’appuyer sur ce genre de mec. Il y a deux ans, quand il était en plein doute à Barcelone, je ne lui aurai pas donné, mais depuis, il a fait preuve d’une grande force de caractère », estime Luis Fernandez dans Le Parisien.

« Mbappé est exceptionnel sans le brassard, qu’il le reste »