Équipe de France : Surprise de Deschamps, il vit «un rêve d’enfant»

Alors qu’il a dévoilé sa première liste post-Coupe du monde ce jeudi, Didier Deschamps a décidé de convoquer trois nouveaux en équipe de France. En effet, Brice Samba, Wesley Fofana et Khephren Thuram seront présents avec les Bleus pour les rencontres face aux Pays-Bas et l’Irlande, dans le cadre des éliminatoires de l’Euro 2024. En ce qui concerne le milieu de terrain de l’OGC Nice, il retrouvera son frère, Marcus Thuram, un véritable rêve d’enfant pour lui.

« C'est une très belle journée... J'ai été appelé en équipe nationale et on s'est qualifiés pour les quarts de finale, donc je suis très, très content . » Khephren Thuram était forcément très satisfait jeudi soir, après la victoire de l’OGC Nice face au Sheriff Tiraspol (3-1), en huitièmes de finale retour de la Ligue Europa Conférence. En plus de qualification de son équipe pour les quarts de finale de la compétition, le milieu de terrain âgé de 21 ans a appris quelques heures plus tôt qu’il était convoqué pour la première fois en équipe de France.

« C'est un rêve d'enfant d'être sélectionné avec mon frère »

Dans des propos relayés par L’Équipe , Khephren Thuram a confié que ses premiers appels après cette nouvelle avaient été pour son père et son frère, Marcus Thuram, qu’il retrouvera en équipe de France. « C'est un rêve d'enfant d'être sélectionné avec mon frère, mais ça doit être plus fort pour mes parents », a-t-il ajouté, lui qui n’a jamais évolué dans la même équipe que son frère jusque-là : « Dans la même équipe ? Jamais. On a joué dans le jardin ensemble. On a joué dans les mêmes clubs, mais jamais dans la même équipe. J'espère que ça pourra se faire. Ce serait quelque chose de formidable . »

