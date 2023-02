Macron console Mbappé au Qatar, il se fait dézinguer

La rédaction

C'est une image qui avait fait le tour du monde. A la fin du terrible match en finale de la Coupe du Monde opposant la France et l'Argentine, Kylian Mbappé, auteur d'un triplé était assis, seul, sur la pelouse du Lusail Stadium de Doha. Une finale d'anthologie remportée par l'Argentine aux tirs au but. Mais, directement après la fin de cette terrible séance, Emmanuel Macron, le président de la France, était descendu sur la pelouse afin de consoler un Kylian Mbappé sans réaction. Et en plein débat contre la réforme des retraites, cette image a refait parler.

Les politiques n'oublient rien. Sandrine Rousseau en est la preuve. La députée EELV du 13ème arrondissement de Paris a évoqué le cas de la retraite de Kylian Mbappé pour évoquer l'index obligeant les entreprises à garder les seniors âgés de 55 à 64 ans. Et Macron en a pris pour son grade.

Une image qui avait agacé

Ce n'est pas la première fois que Sandrine Rousseau évoque cette scène. Le soir de la finale, elle avait simplement tweeté : « La gênance ». Emmanuel Macron s'était fait fracasser concernant cette interaction avec la star du PSG, Kylian Mbappé.

PSG : Mbappé veut retrouver un ami, transfert surprise en vue ? https://t.co/ozozvF8D0P pic.twitter.com/Qav4NKf9GV — le10sport (@le10sport) January 31, 2023

Les «papouilles » de Macron