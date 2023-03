L’interview vérité de Benzema, c’est pour quand ?

La rédaction

Silencieux depuis plusieurs semaines, à part quelques publications sur les réseaux sociaux, Karim Benzema semble vouloir rétablir certaines vérités, notamment sur ses derniers déboires avec l’équipe de France. Mais quand ?

Le climat est tendu entre Karim Benzema et Didier Deschamps. L'international français du Real Madrid accuse Deschamps de cacher la vérité lors d'une interview accordée au Parisien . Le sélectionneur français avait déclaré : "Karim, il n’y a pas d’urgence. Tu organises ton retour avec le team manager." Ce qui a agacé l'attaquant du Real Madrid qui a immédiatement rétorqué par une story Instagram pour démentir les propos tenus par Deschamps.

Un retour forcé ?

Entre Karim Benzema et Didier Deschamps, on a toujours parlé d'un retour forcé. En effet, selon certaines rumeurs Didier Deschamps aurait subi quelques pressions pour le retour de Benzema chez les Bleus. Le Président de la République, Emmanuel Macron, serait intervenu dans le dossier pour faire revenir l'attaquant de 35 ans : "On va parler du retour de Benzema. Vous allez me dire que c'est beau à voir ceci cela... Bah c'est Macron. Macron est intervenu. Ce n'est pas un secret, il y a énormément de gens au courant. Je ne sais pas tous les détails mais il est intervenu dedans." Avait déclaré Romain Molina sur sa chaîne Youtube .



D'autre parle aussi de la pression médiatique sur Deschamps pour faire revenir Benzema. Le sélectionneur des Bleus qui devait à chaque conférence répondre à une question minimum sur Benzema, n'a pas eu d'autre choix que de le rappeler après une saison XXL avec le Real Madrid.

Benzema claque la porte, Giroud se lâche https://t.co/RrHyKLkIGP pic.twitter.com/8rctxOua8v — le10sport (@le10sport) March 22, 2023

Benzema-Deschamps, du respect mais un amour peu sincère

Il faut bien le dire entre Benzema et Deschamps, on sentait que l'amour était peu sincère. Les deux hommes restaient professionnels en face des caméras mais souvenez-vous lors de la consécration de Benzema au Ballon d'Or 2022, le joueur avait, d'abord, omis le nom de Didier Deschamps de son discours de remerciement, un moment très gênant qui paraissait sur le visage du sélectionneur des Bleus présent dans la salle. Puis avait déclaré : "On ne regarde pas que le bon côté aujourd’hui parce que c’est là devant moi, mais il y a eu ces périodes où par exemple, je n’étais pas en sélection."

Qui dit vrai ?

Alors qu'une cérémonie est prévue ce vendredi au Stade de France afin de remercier les néo-retraités, Karim Benzema ne devrait pas être présent à en croire les informations de RMC Sport . Pour l'éditorialiste de l' After Foot sur RMC , Daniel Riolo, Didier Deschamps a menti sur le cas Benzema : "Cette histoire a encore un intérêt, à condition que Benzema veuille bien nous le dire, c’est de savoir qu’on a un sélectionneur qui est un menteur. Moi je pense que s’en est un et que Benzema a les moyens de le dire. La façon dont il le sort, par le biais d’un mensonge autour d’une blessure alors que l’examen médical, on l’a tous eu connaissance et osait très bien qu’il était totalement opérationnel pour les quarts et peut-être un petit bout de huitième », déclare Riolo avant de poursuivre : « Si c’est du management quand tu ne le prends pas, je l’accepte sans problème, d’ailleurs, je ne disais rien quand Benzema n’était pas en équipe de France. C’est un choix, on en a eu d’autres des joueurs fantastiques qui n’ont pas été en sélection."



Pour le moment, on ne saura pas qui dit vrai ...

On attend la version de Benzema

Karim Benzema ne s'est toujours pas exprimé dans la presse pour donner la version des faits. On imagine que l'attaquant du Real Madrid le fera prochainement pour mettre les choses au clair. Pour le moment aucune date n'est prévue mais on pense que le joueur ne devrait pas s'exprimer à ce moment de la saison, surtout qu'il est à la course aux titres avec le Real Madrid. La version de Karim Benzema pourrait, peut-être, être publiée à la fin de la saison. A suivre ...